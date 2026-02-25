Tungt besked för HV71 – duon kan missa resten av säsongen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 drabbas av ett tungt besked inför avslutningen av SHL.

Laget ser då ut att få klara sig utan målvakten Frederik Dichow och centern Aleksi Heponiemi – som båda riskerar att missa resten av säsongen.

– Vi hoppas att de ska komma tillbaka givetvis, men det är lite oklart, säger Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Frederik Dichow och Aleksi Heponiemi kan ha spelat sina sista matcher i HV71 för säsongen. Foto: Bildbyrån

Med bara tre veckor kvar av SHL:s grundserie återstår det sju omgångar. På de matcherna kan HV:s öde att avgöras. De ligger just nu på samma poäng som Örebro i kampen om att undvika ett tredje raka kvalspel.

Inför avslutningen av säsongen har HV71 fått tillbaka flera spelare efter att ha varit väldigt skadedrabbade under säsongen. Förutom långtidsskadade Isac Brännström är det just nu endast två spelare som finns på lagets skadelista. Däremot är det oroväckande rapporter som nu kommer om de frånvarande spelarna.

Frederik Dichow och Aleksi Heponiemi har båda fått bakslag på sina tidigare skador och har nu osäker status för HV71. Båda spelarna riskerar nu att missa resten av säsongen med bara ett par veckor kvar av grundserien.

– Vi hoppas att de ska komma tillbaka givetvis, men det är bara två och en halv vecka kvar av säsongen och de är inte med och kör den här veckan. Så det är lite oklart och dag för dag där, så vi får se när de blir tillgängliga, säger tränaren Anton Blomqvist till Jönköpings-Posten.

Frederik Dichow har inte spelat för HV71 sedan 28 oktober då han klev av efter att ha fått en smäll i matchen mot Linköping. Dichow har sedan missat stora delar av säsongen med en hjärnskakning samt sjukdom. Trots det blev han uttagen i Danmarks trupp till OS och hoppade även in och spelade i en match mot de blivande mästarna USA. Dichow fick däremot ett bakslag under OS som gör att han nu blir borta ännu längre.

Aleksi Heponiemi har varit en ledande spelare för HV:s offensiv med 18 poäng på 28 matcher. Han skadades först på en träning i december men var tillbaka i spel under slutet av januari. Heponiemi kom dock bara till spel i två matcher innan han slog upp skadan igen vilket har lett till att han har missat nästan en månads spel igen.

