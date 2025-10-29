Luleå förlorade mot rivalerna Skellefteå under gårdagen – och lyckades inte ens ta sig in i målprotokollet.

Efter 0-3-förlusten var stjärnbacken Frederic Allard tydlig med vad han förväntade sig av laget.

– Vi måste tillbaka till vad Luleå Hockey är, säger han till NSD.

Frederic Allard efter derbyförlusten. Foto: Bildbyrån/Montage.

De regerande svenska mästarna Luleå hade svårt att rå på rivalerna Skellefteå under tisdagen – drabbningen slutade med en tydlig 3-0-vinst för Skellefteå. Luleås backstjärna Frederic Allard var inblandad i ett av målen, då han gick bort sig i försvarsspelet, och är tydlig med vad han tycker om tisdagens insats.

– Det är så slarvigt. Det var ännu en omställning på oss och vi dödar oss själva. Vi hjälper inte varandra. Vi är dåliga när vi har pucken, kanske försöker vi för mycket när det inte stämmer för oss. Vi är överallt och ingenstans. Vi måste börja spela enkel och tråkig hockey igen, säger Frederic Allard till NSD.

Luleå har inte fått den rivstart som de hade hoppats på efter fjolårets SM-guld, och ligger på en åttonde plats i tabellen. Laget har bara vunnit två av de senaste fem matcherna och har inte lyckats göra ett enda mål i de tre senaste förlusterna.

– Vi har riktigt dåligt självförtroende just nu och vi kan inte göra mål. Vi måste tillbaka till ritbordet. Vi måste tillbaka till vad Luleå Hockey är, säger den 27-årige försvararen.

”Vi gör dem besvikna”

Luleå hade stort stöd med sig till Skellefteå, och Frederic Allard passar på att poängtera att de måste kriga för sina supportrar.

– Det gör mig så förbannad att vi är så här dåliga framför dem. Det är folk som betalar pengar och tar sig tid att följa oss och vi gör dem besvikna på det här sättet. Vi har de bästa fansen i ligan och vi behöver titta oss i spegeln. Våra fans bryr sig inte att vi vann guld förra året, de vill vinna igen. Vi måste kunna spela för dem, säger han till NSD.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects