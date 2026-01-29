Stökigt i SHL-matchen – dubbla matchstraff och jättebråk

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är en stökig tillställning mellan Luleå och Malmö.

Både Frédéric Allard och Martin Schreiber har fått matchstraff för olika incidenter.

Matchstraff på Frédéric Allard och Martin Schreiber mellan Luleå och Malmö. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Det har varit en händelserik match i Norrbotten mellan Luleå och Malmö. Bortalaget tog ledningen redan efter 20 sekunder innan Luleå kunde kvittera senare i perioden. Malmö återtog däremot ledningen när Fredrik Händemark gjorde 1-2 i sista sekunden av första perioden.

Andra perioden kom sedan präglas av ett stökigt spel, även om Luleå lyckades göra mål för att kvittera till 2-2 i början av perioden. Strax efteråt tappade Luleå däremot backen Frédéric Allard. Han fick nämligen matchstraff för en huvudtackling på Malmös Joona Ikonen. Allard står framför målet och ställer upp när Ikonen åker förbi. Spelarna åker då in i varandra där Allard träffar Ikonen i huvudet. Efter videogranskning fastställdes beslutet med 5+20 för Allard.

– Domarna diskuterar om det är en huvudtackling, den tar ju helt klart i huvudet. Det är färdigspelat för Allard och det gillar naturligtvis inte hemmapubliken. Thomas Berglund är också upprörd, säger TV4:s kommentator Peter Backe.

Irriterat efter dubbla matchstraff: ”Blir ett jäkla liv”

Malmö lyckades inte göra något mål i PP-spelet och senare var det Redhawks tur att tappa en spelare. Martin Schreiber klev fram och delade ut en bentackling på Luleås Filip Eriksson som ledde till irritation hos Luleå, speciellt sedan domarna inte höjt någon arm för en utvisning. Båda lagen samlades på isen för ett större gruff och när det hela lugnat ner sig snackade domarna ihop sig och beslutade sedan för att granska tacklingen. Sedan fick även Schreiber matchstraff för ”kneeing”.

– Det blir ganska grinigt nu. Det är flera Luleå-spelare som reagerar på den där bentacklingen av Schreiber. Det är färdigspelat även för Schreiber. Kollar är inte nöjd med det där, säger Peter Backe.

Luleå hade bättre effektivitet i sitt powerplay. Oskari Laaksonen sköt 3-2 till Luleå i slutet av andra perioden. När signalen sedan ljöd för paus samlades sedan lagen igen för ett större bråk innan domarna kunde skilja lagen åt.

– Det är lite känslor, med två matchstraff är det inte konstigt att det blir lite känslor, säger Filip Eriksson och får med håll av Malmöbacken Johan Ivarsson:

– Det blir kanske lite väl mycket sånt. Det blir matchstraff och det blir ett jäkla liv. Det är väl naturligt, säger Ivarsson.

Matchen pågår!

Source: SHL League Page @ Elite Prospects