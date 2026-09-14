Försäsongstabellen är här.

Foto: Bildbyrån.

Vi är bara dagar bort från SHL-premiären. Nu har också alla lag spelat klart sina försäsonger och gör sig redo för premiären på lördag. Här är också en stor sammanställning av hur lagen har presterat med en tabell baserat på poäng och målskillnad.

Noterbart är däremot att samtliga lag har haft väldigt olika motstånd. Några har så klart mött varandra men ett par lag har också spelat CHL mot utländska lag. Andra har mött Hockeyettan-lag i diverse olika turneringar.

Konstatera kan vi ändå att bottentippade Timrå är de som har tagit flest "poäng" under försäsong med 18 till antalet. De har endast förlorat en match. På andra sidan spektrumet finns Malmö som istället bara vunnit en match. Dock har alla deras förluster varit med uddamålet.

Här kan ni se samtliga resultat för alla SHL-lag under försäsongen.

Försäsongstabellen i SHL

1. Timrå

Matcher (sju): Sex segrar – en förlust

Målskillnad: GM-IM: 32-16 (+16)

Poäng: 18 p

2. Skellefteå

Matcher (sju): Sex segrar – en förlust:

Målskillnad: GM-IM: 23-7 (+16)

Poäng: 18 p

3. Örebro

Matcher (sju): Fem segrar – en förlängningsseger – en förlängningsförlust

Målskillnad: GM-IM: 21-10 (+11)

Poäng: 18 p

4. Frölunda

Matcher (åtta): Fyra segrar – två förlängningssegrar – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 23-16 (+7)

Poäng: 16 p

5. Växjö

Matcher (sju): Fyra segrar – en förlängningsförlust – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 17-13 (+4)

Poäng: 13 p

6. HV71:

Matcher (sju): Tre segrar – en förlängningsseger – två förlängningsförluster – en förlust

Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)

Poäng: 13 p

7. Rögle

Matcher (sex): Två segrar – två förlängningssegrar – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 15-7 (+8)

Poäng: 12 p

8. Brynäs

Matcher (sju): Fyra segrar – tre förluster

Målskillnad: GM-IM: 18-15 (+3)

Poäng: 12 p

9. Linköping

Matcher (sju): Tre segrar – en förlängningsseger – en förlängningsförlust – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)

Poäng: 12 p

10. Luleå

Matcher (sju): Fyra segrar – tre förluster

Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)

Poäng: 12 p

11. Färjestad

Matcher (sex): Tre segrar – en förlängningsförlust – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 10-9 (+1)

Poäng: 10 p

12. Djurgården

Matcher (sex): En seger – en förlängningsseger – två förlängningsförluster – två förluster

Målskillnad: GM-IM: 14-15 (-1)

Poäng: 7 p

13. Björklöven

Matcher (sex): Två segrar – fyra förluster

Målskillnad: GM-IM: 10-13 (-3)

Poäng: 6 p

14. Malmö

Matcher (sex): En seger – en förlängningsförlust – fyra förluster

Målskillnad: GM-IM: 12-15 (-3)

Poäng: 4 p