Vi är bara dagar bort från SHL-premiären. Nu har också alla lag spelat klart sina försäsonger och gör sig redo för premiären på lördag. Här är också en stor sammanställning av hur lagen har presterat med en tabell baserat på poäng och målskillnad.
Noterbart är däremot att samtliga lag har haft väldigt olika motstånd. Några har så klart mött varandra men ett par lag har också spelat CHL mot utländska lag. Andra har mött Hockeyettan-lag i diverse olika turneringar.
Konstatera kan vi ändå att bottentippade Timrå är de som har tagit flest "poäng" under försäsong med 18 till antalet. De har endast förlorat en match. På andra sidan spektrumet finns Malmö som istället bara vunnit en match. Dock har alla deras förluster varit med uddamålet.
Här kan ni se samtliga resultat för alla SHL-lag under försäsongen.
Försäsongstabellen i SHL
1. Timrå
Matcher (sju): Sex segrar – en förlust
Målskillnad: GM-IM: 32-16 (+16)
Poäng: 18 p
2. Skellefteå
Matcher (sju): Sex segrar – en förlust:
Målskillnad: GM-IM: 23-7 (+16)
Poäng: 18 p
3. Örebro
Matcher (sju): Fem segrar – en förlängningsseger – en förlängningsförlust
Målskillnad: GM-IM: 21-10 (+11)
Poäng: 18 p
4. Frölunda
Matcher (åtta): Fyra segrar – två förlängningssegrar – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 23-16 (+7)
Poäng: 16 p
5. Växjö
Matcher (sju): Fyra segrar – en förlängningsförlust – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 17-13 (+4)
Poäng: 13 p
6. HV71:
Matcher (sju): Tre segrar – en förlängningsseger – två förlängningsförluster – en förlust
Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)
Poäng: 13 p
7. Rögle
Matcher (sex): Två segrar – två förlängningssegrar – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 15-7 (+8)
Poäng: 12 p
8. Brynäs
Matcher (sju): Fyra segrar – tre förluster
Målskillnad: GM-IM: 18-15 (+3)
Poäng: 12 p
9. Linköping
Matcher (sju): Tre segrar – en förlängningsseger – en förlängningsförlust – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)
Poäng: 12 p
10. Luleå
Matcher (sju): Fyra segrar – tre förluster
Målskillnad: GM-IM: 17-16 (+1)
Poäng: 12 p
11. Färjestad
Matcher (sex): Tre segrar – en förlängningsförlust – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 10-9 (+1)
Poäng: 10 p
12. Djurgården
Matcher (sex): En seger – en förlängningsseger – två förlängningsförluster – två förluster
Målskillnad: GM-IM: 14-15 (-1)
Poäng: 7 p
13. Björklöven
Matcher (sex): Två segrar – fyra förluster
Målskillnad: GM-IM: 10-13 (-3)
Poäng: 6 p
14. Malmö
Matcher (sex): En seger – en förlängningsförlust – fyra förluster
Målskillnad: GM-IM: 12-15 (-3)
Poäng: 4 p