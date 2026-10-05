Veckans lag #2: "Dominans av Västerbotten"

Måns Karlsson tar ut säsongens andra "Veckans lag" i SHL.

Målvakt:

Joel Lassinantti, Luleå

Luleå Hockey hade inledningsvis ett av SHL:s sämsta målvaktsspel. Men plötsligt sprattlade Joel Lassinantti till och hittade tillbaka till den form som gjorde honom till en av de bästa i SHL en gång i tiden.

Han hoppade in i 6-1-förlusten mot Skellefteå AIK och räddade då tre av tre skott. Sen spikade han igen fullständigt i 2-0-segern mot Linköping HC (31 räddningar) och släppte en puck förbi sig i 4-1-vinsten mot Örebro Hockey (22 räddningar).

Får Luleå ett bra målvaktsspel är man alltjämt väldigt svårslagna.

Source: Joel Lassinantti @ Elite Prospects

Backar:

Pontus Johansson, Skellefteå

Hur många backar i SHL kan med fog påstå att de är bättre än Pontus Johansson? Inte speciellt många. Han tar kliv både offensivt och defensivt och har redan nu visat att förra säsongens lyft inte var en engångsföreteelse.

Veckan som gick gjorde backen tre poäng på tre matcher - och var inne på fyra mål framåt samt ett bakåt.

Source: Pontus Johansson @ Elite Prospects

Adam Ollas Mattsson, Färjestad

Färjestad BK har som bekant inte den där givne förstabacken, men Adam Ollas Mattsson spelar som en sådan just nu. Han får vara symbolen för det nya, tajta, FBK. Långt ifrån den champagnehockey de tidigare gjort sig kända för att spela.

Veckan som gick gjorde backen ett riktigt klassmål, och han var dessutom inte inne på något mål bakåt på de ungefär 41 minuterna han spelade under veckans två matcher.

Source: Adam Ollas Mattsson @ Elite Prospects

Forwards:

Marcus Nilsson, Björklöven

"Lilliz" och de övriga spetsspelarna från förra säsongens IF Björklöven har visat att de klarar av att leverera även i SHL. I Marcus Nilssons fall är det ju inte någon överraskning, han vann trots allt SHL:s poängliga en gång i tiden, men det är ändå imponerande att se hur spetsig han alltjämt är i vissa situationer. Framför allt i powerplay, såklart.

Assistkungen, som två gånger om vunnit HockeyAllsvenskans assistliga och vid ett tillfälle har vunnit SHL:s assistliga, levererade fyra målgivande passningar på tre matcher förra veckan. Med det hjälpte han succénykomlingen haka på i toppen.

Source: Marcus Nilsson @ Elite Prospects

Oscar Lindberg, Skellefteå

SHL:s bästa spelare de senaste åren kan mycket väl vara SHL:s bästa spelare även i år. Oscar Lindberg är jämngammal med Marcus Nilsson och understryker att det här är "gubbarnas" säsong i SHL.

Veckan som gick gjorde han 2+3 på tre matcher och hjälpte svenska mästarna till tre raka segrar. Den där formsvackan som laget var inne i förra veckan var som bortblåst nu. Totalt har Lindberg gjort tio poäng på sex matcher och med det är han tvåa i poängligan.

Source: Oscar Lindberg @ Elite Prospects

Axel Ottosson, Björklöven

Det är Västerbotten-tungt i den här utgåvan av "Veckans lag". Fyra av sex spelare tillhör de två rivalklubbarna i norr. Axel Ottosson tar nämligen också plats i femman. Ottosson avslutade veckan urstarkt, med två poäng både mot Växjö Lakers och Linköping. Faktum är att han nu är uppe på sex poäng på sex matcher, och han kommer av allt att döma krossa sitt tidigare personliga rekord i SHL. Det ligger nämligen på elva poäng.

Utöver leveransen framåt var Ottosson inte heller inne på något mål bakåt i fem mot fem veckan som gick. Däremot fyra mål framåt.