Collin Delia i Brynäs.

Efter en tuff föregående säsong hos både Brynäs IF och Kalmar HC stod Collin Delia utan kontrakt under sommaren. I september rapporterades det att han skulle vara med på Pittsburgh Penguins camp och hade ett tryout-kontrakt.

Nu har den 32-åriga målvakten signerat ett kontrakt med Norfolk Admirals i ECHL. Klubben samarbetar med Winnipeg Jets organisation och deras AHL-lag Manitoba Moose.

Norfolk Admirals var fram till 2015 ett eget lag i AHL och har tillhört organisationer som Tampa Bay Lightning och Anaheim Ducks. När Anaheim köpte Norfolk-franchisen togs namnet över av ett ECHL-lag. Sedan dess har klubben inte vunnit några mästerskap.

ECHL säsongen har inte startat än och första seriematchen för Norfolk Admirals är 17:onde oktober.