Övergångar

Efter NHL-campen: Collin Delia klar för ECHL-klubb

Publicerad 05 oktober 2026 12:48
Adam Wedberg
Adam Wedberg
Praktikant
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Förra året gick inte som tänkt för Collin Delia. Efter NHL-camp hos Pittsburgh Penguins står det nu klart att den 32-åriga målvakten har skrivit kontrakt med ECHL-laget Norfolk Admirals.

Collin Delia i Brynäs.
Collin Delia i Brynäs.

Efter en tuff föregående säsong hos både Brynäs IF och Kalmar HC stod Collin Delia utan kontrakt under sommaren. I september rapporterades det att han skulle vara med på Pittsburgh Penguins camp och hade ett tryout-kontrakt.

Nu har den 32-åriga målvakten signerat ett kontrakt med Norfolk Admirals i ECHL. Klubben samarbetar med Winnipeg Jets organisation och deras AHL-lag Manitoba Moose.

Norfolk Admirals var fram till 2015 ett eget lag i AHL och har tillhört organisationer som Tampa Bay Lightning och Anaheim Ducks. När Anaheim köpte Norfolk-franchisen togs namnet över av ett ECHL-lag. Sedan dess har klubben inte vunnit några mästerskap.

ECHL säsongen har inte startat än och första seriematchen för Norfolk Admirals är 17:onde oktober. 

Source: Collin Delia @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Brynäs IFKalmar HCTampa Bay LightningWinnipeg JetsAnaheim Ducks