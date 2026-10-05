AHL

TV: Freij spräcker målnollan i AHL

Publicerad 05 oktober 2026 08:59
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Alfons Freij har öppnat målkontot den här säsongen. Under söndagskvällen gjorde han sitt första mål för Manitoba Moose.

Alfons Freij har introducerat sig i AHL.
Alfons Freij har introducerat sig i AHL.
Foto: Bildbyrån.

Det var ett sent besked att det blir spel i Nordamerika för Alfons Freij. JVM-backen spelade i Timrå IK förra säsongen och tanken var länge att han skulle bli kvar en säsong till. Winnipeg Jets valde däremot att plocka över honom och efter en camp fick 20-åringen inleda i farmarligan.

I sin andra match kom nu också första målet.

Det var i en övertygande 8-3-seger mot Chicago Wolves som han slog till med 2-0-målet i den första perioden. Med det sköt han alltså sitt första mål i AHL. Även förra säsongen blev det nämligen fem matcher i ligan utan någon fullträff.

Alfons Freij gjorde förra säsongen elva poäng i SHL varav sex var mål. På vägen till guld i JVM stod svensken för sju assist på sju matcher.

I den här matchen gjorde även Felix Unger Sörum och Noel Fransén poäng för Chicago Wolves. Svenskarna stod för en assist vardera.

Source: Alfons Freij @ Elite Prospects

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Timrå IKAlfons Freij