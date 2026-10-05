Ejdsell om skadan: "Vi var oroliga"

"Det kunde varit värre", säger Victor Ejdsell.

Färjestad BK gick i fredags ut med att stjärnan Victor Ejdsell, som kom tillbaka till klubben den här säsongen, blir borta i upp till sex veckor. Det var mot Djurgårdens IF Hockey förra veckan som Ejdsell avbröt matchen i den tredje personen utan att någon egentligen såg vad som hände.

Nu berättar den 31-åriga forwarden på klubbens youtubekanal om situationen som skadade hans hand.

– Jag skulle tackla Djurgårdens back och så kom jag in med handen emellan sargen och klämde den åt fel håll. Jag klämde av den. Så kan det gå, säger Ejdsell efter att ha satt sig på cykeln och förklarat att han kommer bli "ett" med den de kommande veckorna.

"Det kunde varit värre"

Ejdsell fortsätter förklara att de från början var oroliga över att det var båtbenet i handen som hade tagit smällen, men att det hade klarat sig.

– Det kunde varit värre. Vi var oroliga rätt länge för båtbenet men det ser ut att ha klarat sig bra, så det är skönt.

Högra underarmen är gipsad när han avslutningsvis knäpper fast sig på cykeln och konstaterar att skadan var det lindrigaste av de möjliga utfallen som kunde hänt.

Vann utan stjärnorna

Det är även känt sen innan att Marcus Johansson är borta till december på grund av en fotskada. Det betyder att Färjestad får klara sig utan sina båda ledande spelare under en längre tid.

Helgens match mot HV71 var första matchen utan de båda och den lyckades man vinna med 3-1 hemma i ett fullsatt Löfbergs Arena, efter att dubbelregistrerade Mikkel Eriksen klivit fram och gjort sitt första SHL mål.