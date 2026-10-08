Fick utdelning - till slut: "Kan inte bli sämre"

Brynäs IF hade inför dagens match mot IF Björklöven bara gjort ett enda mål i powerplay i SHL. De senaste matcherna har man också haft problem att ens skapa skott på mål i spelformen. Men när Phil DiGiuseppe fick matchstraff i den tredje perioden , och Brynäs fick spela powerplay i fem minuter, kom utdelningen.

Johannes Kinnvall pricksköt in pucken bakom Lassi Lehtinen i Björklövens mål. Detta efter att man nött stenhårt i special teams under veckans träningar.

– Det är klart det har varit frustrerande för oss. Vi vill ju att allt ska gå så bra som möjligt. Men nu har vi gjort ett mål, så nu kan vi förhoppningsvis bygga vidare på det.

– Vi har ju jobbat för att skapa lägen men vi har knappt kommit till de tillfällena. Så när läget väl kom var det skönt att den satt.

Har det satt sig i skallen de senaste matcherna?

– Det är jättesvårt att säga. Men det blir mentalt nä det inte går som man vill. Då gäller det att ta det lugnt och jobba in i det. Vi spelar inte perfekt idag heller men vi gör ett mål. Nu kan allt hända. Och det kan inte bli mycket sämre.

"Ni får prata hur mycket ni vill"

Brynäs huvudtränare Niklas Gällstedt var minst sagt belåten med att laget fick efterlängtad utdelning i spel med en man mer. På presskonferensen höjde han rösten och basunerade ut:

– Vi avgör matchen i powerplay till 3-1. Fantastiskt roligt. Jag är jättenöjd att vi gör mål i PP.

Har du varit less på det snacket?

– Det blir alltid mycket snack när det blir strul. Förra året var det boxplayet.

– Men ni (media) får prata hur mycket ni vill. Vi analyserar och tränar och nu när det blir match blir det en examen för oss.

Men ni har ju tränat ganska hårt på powerplay, så jag gissar att ni inte heller varit helt nöjda med hur det sett ut?

– Ser man till statistiken har du helt rätt. Alla vill prestera bättre. Och idag är det det som avgör.