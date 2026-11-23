Edmonton såg länge ut att gå mot en komfortabel seger. Kasperi Kapanen gav gästerna ledningen i den första perioden, och i mittakten utökade Leon Draisaitl och svenske Filip Hållander till 1–3 efter att Dalibor Dvorsky reducerat emellan.

När Colton Dach skickade in 1–4 tidigt i den tredje perioden verkade matchen avgjord, men St. Louis vägrade ge upp. Halvvägs in i akten tände Philip Broberg hoppet med en 2–4-reducering. Med knappt fem minuter kvar spelade Jonatan Berggren fram Pavel Butjnevitj till 3–4, och bara 26 sekunder senare kvitterade Jimmy Snuggerud till 4–4.

Efter en mållös förlängning avgjordes matchen på straffar, där Jake Neighbours och Mason McTavish nätade för hemmalaget och säkrade en dramatisk bonuspoäng.

Matchfakta

St. Louis Blues – Edmonton Oilers 5–4 efter straffar (0–1, 1–2, 3–1, 0–0, 1–0)

Första perioden:

0–1 (05.56) Kasperi Kapanen (Connor Murphy, Connor McDavid)

Andra perioden:

0–2 (09.15) Leon Draisaitl (Vasilij Podkolzin, Mathieu Joseph)

1–2 (17.44) Dalibor Dvorsky (Mason McTavish)

1–3 (18.29) Filip Hållander (Kasperi Kapanen, Evan Bouchard)

Tredje perioden:

1–4 (04.40) Colton Dach (Jason Dickinson)

2–4 (10.27) Philip Broberg (Logan Mailloux, Jimmy Snuggerud)

3–4 (15.12) Pavel Butjnevitj (Jonatan Berggren)

4–4 (15.38) Jimmy Snuggerud (Justin Barron, Robert Thomas)

Förlängning:

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Avgörande straff:

5–4 Mason McTavish

Utvisningar: STL: 4x2 min. EDM: 1x2 min.