Felix Öhrqvist lånades ut till Södertälje den 24 oktober, men under den sejouren blev det bara två matcher. Nu står det klart att Linköping lånar ut backen ytterligare en gång.

– Vi bedömer att han utvecklas bäst med uppemot 20 minuter speltid per match i SSK, säger Linköpings assisterande sportchef Tony Mårtensson till klubbens hemsida.

Felix Öhrqvist. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

I slutet av oktober stod det klart att den 19-årige backen Felix Öhrqvist skulle lånas ut från Linköping till Södertälje. Under den sejouren blev det bara två matcher och en poäng innan han kallades tillbaka till SHL-klubben.

Nu står det klart att backen lånas ut ytterligare en gång till Södertälje. Detta på grund av Theodor Lennströms återkomst efter sin avstängning. 19-åringen har gjort tolv matcher för Linköping den här säsongen och noterats för en poäng (0+1).

– Felix kan fortsatt gå fram och tillbaka mellan oss och Södertälje. Vi lånar ut honom nu för att ge honom bästa möjliga förutsättningar att fortsätta sin positiva utveckling. Med Theodor Lennströms återkomst blir det svårare att erbjuda honom den speltid han behöver, här. Han har presterat bra i de senaste matcherna, men vi bedömer att han utvecklas bäst med uppemot 20 minuter speltid per match i SSK, istället för färre minuter hos oss, säger Linköpings assisterande sportchef, Tony Mårtensson.

