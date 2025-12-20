Färjestads-stjärnans ord: Då är han tillbaka i spel

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskar Steen var en av SHL:s allra bästa spelare förra säsongen.

27-åringens höst har dock varit allt tuffare – men nu ser han ut att komma tillbaka från skadan.

– Jag hoppas spela i mellandagarna, men jag tar det en dag i taget, säger han till TV4.

Oskar Steen i match för Färjestad snart igen? Foto: Christofer Cederberg / BILDBYRÅN / COP 287 / CC0017

En Oskar Steen i form kan vara precis vad Färjestad behöver just nu. Det börjar närma sig en återkomst för honom nu, efter sex mer än fyra veckor utanför isen. Det bekräftar han för TV4 på lördagen.

– Jag hoppas spela i mellandagarna, men jag tar det en dag i taget, säger han.

Mellandagsmatcherna spelas mot Linköping och Leksand den 26:e och 28:e december. Efter julledigheten kan Färjestad därmed vänta sig förstärkning av förra årets bästa Färjestadsspelare.

Men i år har stjärnan ”bara” gjort två mål och fyra assister på 18 matcher, men kommer sannolikt tillbaka till en något tryggare miljö. Färjestad har presterat något bättre senaste tiden.

Source: Oskar Steen @ Elite Prospects