Färjestad går tungt i SHL. Nu kommer nästa smäll: Oskar Steen är skadad och blir borta i fyra till sex veckor.

Oskar Steen är skadad och ser ut att ha spelat klart för 2025.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

I första matchen efter uppehållet blev Färjestad överkörda med 5-1 av Rögle. Värmlänningarna ligger just nu sjua och har inte motsvarat de högt ställda förväntningarna. En av spelarna som inte har fått det att lossna är Oskar Steen.

Stjärnan, som gjorde 30 mål och 45 poäng förra säsongen, har inte kommit igång. Hittills står han noterad för två mål och fyra assist på 18 matcher den här säsongen. Senaste målet kom den 25 september mot Frölunda.

Nu kommer nästa smäll för Oskar Steen och för Färjestad.

En skada kommer att hålla honom borta från spel i fyra till sex veckor. Det gör att han ser ut att ha spelat klar för 2025. Färjestad möter i kväll Linköping på hemmaplan och har då press på sig att ta en seger.

— Tiden det tar att bli spelklar efter en skada som den Oskar drabbats av är 4-6 veckor, säger Mattias Hell i Färjestad i ett pressmeddelande.

