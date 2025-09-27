Mot Frölunda hamnade han i fokus efter en filmning.

Under lördagen föll Emil Larmi mot sina tidigare lagkamrater från Växjö.

– Det är klart man har lite koll på honom, säger Hugo Gustafsson i TV4 om nye Färjestad-målvakten.

Hugo Gustafsson och Emil Larmi. Foto: Bildbyrån (montage).

Växjö visade upp fin effektivitet när man under lördagen ställdes mot Färjestad på bortaplan.



Emil Larmi, med dryga tre år bakom sig i just Växjö, hade fått en hel del uppmärksamhet redan inför mötet då han fått betala 5000 kronor för en filmning från mötet från Frölunda, och fick till slut kliva av isen med en 2–4-förlust mot sina tidigare lagkamrater.



En av dessa valde, som skrinnade sig fri och satte 1–1 i Växjös boxplay, valde även att skicka en passning till burväktaren.



– Det är klart man har lite koll på honom när man har spelat med honom i tre år, så är det. Sen har jag lite scouting innan så man har väl koll. Jag vet att under handskarna, eller precis över handskarna kan man göra mål på honom. Jag försökte att inte gå längs isen, det gick hem den här gången, säger Hugo Gustafsson i TV4 efter första perioden.

Jörgen Jönsson föll mot Växjö

Efter detta jagade Färjestad febrilt efter nya fullträffar, men ramen hos bortalaget klingade flera gånger om.



– Växjö har fått det lite dit de vill, sade Jörgen Jönsson i TV4 inför tredje då 2–3 visades på resultattavlan.



Ludvig Nilsson fastställde sedan 4–2 som slutresultat när han nätade med två minuter kvar att spela, då med Larmi utanför buren. Jörgen Jönssons möte med tidigare klubben slutade därmed i ett nederlag. Desto gladare var Björn Hellkvist på andra sidan.

Färjestad – Växjö: 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

Färjestad: Lucas Forssell, August Tornberg.

Växjö: Hugo Gustafsson, Reid Gardiner, Dennis Rasmussen, Ludvig Nilsson.