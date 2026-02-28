Får matchstraff: ”Sätter oss själva i skiten”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jack Berglund tog sig in under skinnet på Växjö flera gånger om. Sedan fick Karl Henriksson nog och tryckte upp klubban mellan benen på JVM-hjälten.

Jack Berglund fick ont redan i första perioden, innan Karl Henriksson tog ett matchstraff. Foto: TV4 (montage).

Ett slag mellan benen fick, i den andra perioden, symbolisera Växjös lördag mot Färjestad.

Med 0–3 på tavlan från första perioden hade man släppt in på nytt efter en reducering, och frustrationen var påtaglig. Då, när lagen ställde upp för tekning, fick Karl Henriksson nog på Jack Berglund, och tryckte upp sin klubba i frustration. Domaren höjde armen snabbt för en femma, och videogranskning följde.

Matchstraff för slashing blev påföljden, och Henriksson fick ta sig av isen, innan även 1–5 trillade in.

Jack Berglund hade redan i den första perioden fått en crosschecking i sidan av Petter Granberg, och grinade då illa, innan han ställde sig upp och fortsatte spela.

– Jag tycker att vi sätter oss själva i skiten. Vi gör det alldeles för svårt i egen zon. De kommer hårt, det visste vi, men de får tre enkla mål. Det är inte alls bra, sade Växjös Lucas Elvenes i TV4 efter första perioden.

