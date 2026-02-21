”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Fyra insläppta mål på nio Skellefteå-skott. Sedan var kvällen över för Emil Larmi. På väg ut mot omklädningsrummet fångades sedan Färjestad-målvaktens utbrott.

Emil Larmi kastar både vattenflaska och hjälm på väg ut i omklädningsrummet. Foto: Bildbyrån/Johan Löf (montage)

Färjestads Emil Larmi var allt annat än nöjd efter en tung inledning på lördagens möte med Skellefteå.

Den finske målvakten startade mellan bortalagets stolpar, men byttes ut redan efter 18 spelade minuter. Vid det läget hade nämligen Jonathan Pudas skickat in 4–1 på Skellefteås blott nionde skott (!) i matchen. Fem räddningar var alltså allt Larmi hann med innan huvudtränaren Cam Abbott agerade.

Bildbyråns fotograf var snabb med kameran och fångade sedan 29-åringen på bild när han kastade både vattenflaska och hjälm på väg ut mot omklädningsrummet.

Jonathan Pudas: ”Jag blev jävligt förbannad”

Det i övrigt stökiga mötet slutade 6–2 till Skellefteå trots 16 av 17 möjliga räddningar från Larmis ersättare Melker Thelin.

– Jag blev jävligt förbannad så det var skönt att göra mål därefter, sade bland annat Pudas till TV4 om en tackling han fick från JVM-hjälten Jack Berglund.

– Tajt match, två lag som vill mycket, kanske inget skönspel, utan mycket kamp. Det är kul att få höra lite från läktarplats också, sade även FBK:s Viktor Lodin under mötet.

I andra buren gjorde Linus Söderström sin andra match efter långa skadefrånvaron. Han räddade 26 av 28 puckar.

