Efter Tjeckiens uttåg från hockey-OS väntas Färjestads David Tomásek återvända till Karlstad. Om forwarden befinner sig på hemmaplan är något huvudtränaren Cam Abbott inte vill svara på.

– Vi håller det hemligt, säger Abbott till Nya Wermlands-Tidningen.

Oklart om David Tomasek spelar i helgen

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

Färjestad vann mot Linköping under torsdagen, även fast David Tomásek inte fanns med i truppen. 30-åringen har varit i Milano där han har representerat hemmanationen Tjeckien i hockey-OS men är nu på väg hem efter kvartsfinalförlusten mot Tjeckien. Nu återstår det att se, kommer han att spela morgondagens match eller inte?

– Han var inte med på isen i dag för att träna, så jag kommer lämna den frågan hängande i luften, uppger huvudtränaren Cam Abbott till NWT.

Om Tomásek är på hemmaplan i Karlstad eller på resande fot är inget som huvudtränaren heller vill kommentera till tidningen.

– Det blir ingen information mer kring det, vi håller det hemligt tills i morgon.

Under morgondagen flyger värmlänningarna upp till Skellefteå, ett motstånd som går mot seriesegern.

– Alla lag har sina styrkor och Skellefteå har visat varför de är ett topplag. Det blir en tuff uppgift för oss, speciellt på bortaplan. Vi måste göra en bra insats och spela vårt spel, säger Abbott till NWT.

