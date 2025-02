FBK-backen tvingades av: ”Vi hoppas…”

Jérémy Groleau han inte ens spela fem minuter i 5–3-vinsten mot Malmö.

Här är första orden om Färjestad-backen, som tvingades kliva av.

– Vi får undersöka honom, säger tränaren Tomas Mitell till NWT.

Jérémy Groleau. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

Färjestad rivstartade bortamötet mot Malmö med tre mål i den första perioden, men man fick betala med en potentiell skada på Jérémy Groleau.



Den kanadensiske backen tvingades kliva av efter endast 4.46 minuters istid och kom inte heller tillbaka till spel.



– Vi får se. Vi får undersöka honom. Vi hoppas att det inte ska vara jätteallvarligt och återkomma under veckan, uppdaterar Tomas Mitell i NWT efter matchen.

– Jag tror att det var en smäll och det är sådant som händer. Vi får se, det är lite tidigt på här, fortsätter FBK-tränaren sedan.



Groleau missade serieinledningen efter en operation och har därmed spelat i 37 av 46 matcher denna säsong. På dessa har den defensive pjäsen bidragit med tre assist och hållit sig på +11 i plus/minus-statistiken. Under 2023/24 blev det elva poäng över 41 grundseriematcher.



Färjestads målskyttar i segern mot Malmö var Per Åslund, Marian Studenic, David Tomasek och Oskar Steen (2).