Färjestad studsade tillbaka mot Leksand – vann igen

Färjestad segrade – 4–2 mot Leksand

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joakim Nygård avgjorde för Färjestad

Hemmalaget Färjestad tog hem de tre poängen efter seger efter underläge mot Leksand i SHL. 4–2 (0–1, 2–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Färjestad–Leksand – mål för mål

Olle Strandell gav Leksand ledningen efter 13.55 på pass av Nolan Stevens och Peter Cehlarik. Joel Kellman och Axel Bergkvist låg sen bakom vändningen till 2–1 för Färjestad. Färjestad gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Joakim Nygård och Magnus Nygren och punkterade matchen.

Arvid Eljas reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Leksand. Färjestad tog därmed en stabil seger.

Det här betyder att Färjestad ligger på sjätte plats i tabellen och Leksand är på elfte plats.

Färjestad möter Frölunda i nästa match borta lördag 1 november 15.15. Leksand möter samma dag Rögle hemma.

Färjestad–Leksand 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (13.55) Olle Strandell (Nolan Stevens, Peter Cehlarik).

Andra perioden: 1–1 (30.51) Axel Bergkvist (Linus Johansson, Luke Philp), 2–1 (37.28) Joel Kellman (Viktor Lodin, Oskar Steen).

Tredje perioden: 3–1 (41.48) Joakim Nygård (Emil Larmi), 4–1 (45.28) Magnus Nygren (Marian Studenic, Oskar Steen), 4–2 (50.55) Arvid Eljas (Anton Johansson, Wiktor Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

Färjestad: Frölunda HC, borta, 1 november

Leksand: Rögle BK, hemma, 1 november