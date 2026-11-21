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Stämningen var på topp i Husqvarna Garden när Växjö Lakers kom på besök under lördagen. Kanske för bra.

Intron hade dundrats ut i högtalarna när rök började stiga från hemmaklacken. Inom kort kom också larmet igång i arenan och det meddelades att hela HV71:s hemmastå skulle tömmas.

– Hela hemmastå måste tömmas innan matchen kan börja, sade speakern.

– Det drabbar så många. Det är jättekorkat. Vissa vill bara ställa till med problem. Det gynnar ingen, säger experten Almen Bibic i TV4.

Delar av klacken vägrade lämna och TV4 beskrev en del aggression från vissa fans.

Till slut, 18.17, släpptes pucken. Då hade en liten del av supportrarna visiterats och skickas in i arenan igen. När HV71 sedan gjorde 1–0 genom Riley Woods var hemmastå halvfullt igen.

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