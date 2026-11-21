Forsell tvingades av skadad efter målsituationen.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Rögle hade sju raka matcher utan vinst när man under lördagen klev ut på Catena Arenas is mot Timrå. Ändå var det med en 2–1-ledning som man 20 minuter senare tog paus. Båda målen hade kommit i powerplay efter att bortalagets Marcus Westfält och Eddie Genborg dragit på sig tvåor för hooking.

Att Timrås tränare Mikael Gath inte var överens med domarna om detta blev sedan tydligt i TV4:s sändning.

– Jag är förbannad, säger han i intervjun inför den andra perioden.

Gath vill dock inte utveckla sina tankar:

– Det vet jag inte om jag kan säga i TV. Jag tycker att det är tufft. Men vi får kanalisera den här känslan och ta vid där vi var i första perioden.

– Noll. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det är så klart frustrerande, säger han om gehöret från domarna.

Målet bortdömt efter crosscheckingen

Timrå gjorde också som Gath önskade och vände 1–2 till 3–2 efter ett andra mål av Albin Sundin, samt ny fullträff för JVM-aktuelle Eddie Genborg. I tredje blev det dock spännande igen.

Rögle skapade rejält tryck mot slutet av matchen, och gjorde det också efter att Gath ilsknat i båset igen. Då när Timrå åkte på dubbla utvisningar för roughing, medan hemmalaget klarade sig undan med en efter bråket.

Till slut, med dryga sju minuter kvar, kom också 3–3 – trodde man.

Snabbt insåg domarna att målet behövde granskas. Dennis Everberg hade nämligen satt in en crosschecking i sidan på Timrås Lucas Forsell, och via bortalagets spelare, intill målgården, hade pucken gått in.

– Forsell gjorde att Johansson inte kunde rädda den här pucken, säger TV4:s kommentator Åke Unger i sändningen.

Forsell kom sedan tillbaka i spel och Timrå vann med 3–2.

– Jag är jättenöjd med insatsen, säger sedan Mikael Gath i TV4.



Rögle – Timrå: 2–3 (2-1, 0-2, 0-0)

Rögle: Olofsson, Kuhlman.

Timrå: Sundin (2), Genborg.