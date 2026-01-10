”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två lag som jagar poäng i sina olika streckstrider.

Då hettade känslorna över – och Erik Walli Walterholm fick matchstraff.

– Det är en rätt försvarslös spelare där i Rousek, säger Björn Oldéen i TV4 om situationen.

Walli Walterholm fick matchstraff. Foto: TV4 och Bildbyrån

Det stod 1–1 mellan HV71 och Timrå – i en match där båda lagen behövde vinna. Då small Erik Walli Walterholm till med en rejäl tackling i ryggen på Lukas Rousek.

I situationen efteråt blev Andreas Borgman utvisad för att ha bråkat med Anton Lander i Timrå. Men Walli Walterholms tackling videobedömdes till slut.

Domslutet blev en femma för Walli Walterholm, som på vägen ut utbytte några väl valda ord med HV71:s tränare Anton Blomqvist.

Eftersom Andreas Borgman blev utvisad i två minuter, var det bara tre minuters powerplay som väntade för HV71, efter Borgman avtjänat sina minuter.

Matchen pågår..