Får matchstraff – efter 90 sekunder (!): ”Inget jättefult”

Frölunda rivstartade mot Djurgården och hade ledningen med 4–0 efter en period.

Men matchen började med en rejäl käftsmäll – då Arttu Ruotsalainen fick sig en huvudtackling av Håvard Salsten.

Djurgårdens Håvard Salsten hade spelat klart efter drygt 90 sekunder.

Foto: Skärmdumpar från TV4.

Säsongens tredje gigantmöte mellan Djurgården och Frölunda började med en rejäl smäll. Det ledde till att Arttu Ruotsalainen fick gå av skadad.

Detta efter en huvudtackling från Håvard Salsten som tog illa. Det resulterade i ett matchstraff för ”illegal check to the head”, eller otillåten huvudtackling. Beslutet möttes av ett stort burop i arenan och en stor frustration bland både spelare och fans som gjorde sig påmind under resten av matchen.

– Han går in för en tackling och Ruotsalainen är ganska kort till växten och är inte medveten om det. Tacklingen är inte i blind-side, det ser inte bra ut på bilderna. Men hur ska han undvika att tackla en låg spelare där som inte riktigt är medveten. Det finns en problematik tycker jag, säger Staffan Kronwall i TV4.

– Det finns inte de fula aspekterna på den, det är inget jättefult, ingen armbåge eller något sådant, säger Petter Rönnqvist vidare.

Frölundas överkörning

Frölunda tog ledningen senare i perioden efter en fin prestation från Linus Weissbach. I ett av alla powerplay-tillfällen i den första perioden, såg Frölunda sedan till att sätta 2–0 genom Max Lindholm med ett smart avslut.

Bara 20 sekunder senare gjorde Noah Hasa 3–0 för bortalaget och innan perioden var över hade även Jere Innala fyllt på till 4–0. En fullständig överkörning var i görningen, efter att Frölunda fått spela i powerplay fyra gånger i perioden och gjort mål två av gångerna.

Det innebär att Frölundas fyra första perioder borta mot Djurgården den här säsongen resulterat i 15 mål framåt, efter 11–2 segern sist.

Efter den första perioden byttes Magnus Hellberg ut mot Daniel Marmenlind i Djurgårdens mål. Samtidigt kom beskedet att Arttu Ruotsalainen inte återvänder till spel av Robert Ohlsson i TV4.

Samtidigt fick Anton Frondell sätta sig och avtjäna ett lagstraff för något som hade hänt efter visslan för periodpausen. Men nästan genast efter att han avtjänat klart utvisningen, går han på kontring och sätter reduceringen rakt i krysset. En lysande prestation av supertalangen.

Senare i perioden gjorde Frölunda även 5–1 gnom Max Lindholm.

Matchen pågår..