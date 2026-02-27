Får klara sig utan stjärnan: ”Kommer inte att spela”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi befinner oss i slutskedet av grundserien.

På lördag väntar en full SHL-omgång, då åker Växjö Lakers mot Karlstad utan lagkapten Joel Persson och Morgan Anderberg, meddelar Växjö Lakers via Smålandsposten.

Joel Persson missar lördagsmatchen

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

I matchen mellan Växjö och Linköping åkte Joel Persson på en smäll under slutet av andra perioden. Laget fick spela klart matchen utan kaptenen. Nu bekräftar laget att han missar matchen mot Färjestad.

– Nej, han kommer inte att spela i morgon, säger Lakers assisterande tränare Fredrik Hellgren till Smålandsposten.

Hur länge kaptenen blir borta är oklart.

Under dagens träning syntes inte Morgan Anderberg heller till. Backen lämnade också matchen mot Linköping.

– Vi åker i dag och han åker inte med. Som det ser ut nu spelar han inte, fortsätter Hellgren.

Dock kan den assisterande tränaren meddela att det ska röra sig om sjukdom.

De är spelklara inför lördagsmatchen

Bättre nyheter gäller för Keegan Lowe och Brian Cooper. Även de åkte på smällar under torsdagen. Lowe genomförde större delen av ispasset medan den sistnämnda stod över. Nu kan Hellgren meddela att de båda kommer att spela mot Färjestad.

Nu återstår det endast sex matcher av grundserien. Växjö är placerade på en relativt stabil tredje plats medan Färjestad jagar efter en topp sex placering.

Source: Joel Persson @ Elite Prospects

Source: Morgan Anderberg @ Elite Prospects