Ex-tränaren sågar Färjestad: ”Blivit fel från början”

Johan Pennerborn fick lämna huvudtränarrollen Färjestad säsongen 2021/2022.

I TV4 ifrågasätter han nu Färjestads agerande kring Jörgen Jönsson.

– Då känner jag att det har blivit fel från början i rekryteringsprocessen, säger han.

Johan Pennerborn menar att Färjestad borde haft mer tålamod. Foto: Bildbyrån

Klubblegendaren Jörgen Jönsson fick ett fyraårskontrakt med Färjestad. Men redan efter drygt sju månader på jobbet tog det slut. För på fredagen meddelade Färjestad att man sparkar tränaren, efter fyra raka förluster.

Den senaste tränaren att få sparken av Färjestad var Johan Pennerborn, det under säsongen 2021/22. Efter att han fick lämna tog Tomas Mitell över och vann SM-guld med laget samma säsong.

”Det är tråkigt, tycker jag”

Nu berättar han för TV4 om sin syn på beslutet, och håller inte tillbaka i kritiken.

– Man skriver ett fyraårsavtal med Jörgen som får lämna efter sju månader. Då känner jag att det kan ha blivit fel från början och att man väljer att inte ha tålamod längre än januari månad är tråkigt tycker jag, säger han till kanalen.

Generellt manar han till mer tålamod hos klubbarna i SHL.

– Jag tänker förändringarna som händer inom klubbarna är precis som i näringslivet. Det krävs tid och finns ingen quick fix. Färjestad den här säsongen anställde tre nya tränare och flera nya spelare. Att inte ha tålamodet längre än till januari, då har det blivit fel från början i rekryteringsprocessen.

Fick sparken i Finland

Johan Pennerborn har inte gått sysslolös sedan avskedet från Färjestad, men sedan i våras går han utan hockeyjobb.

Efter två år i österrikiska klubben Graz99ers, blev det inför förra säsongen en flytt till JYP. Där fick han sparken efter bara en säsong, som första utländska tränaren i den finländska klubbens historia.