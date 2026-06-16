Eskild Bakke Olsen lämnar Linköping precis innan deadline.

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I går kväll var det deadline för övergångar mellan SHL och NHL . Det var en nervös väntan för ett flertal lag för att se ifall de skulle tappa sina toppspelare eller inte. Skellefteå hade redan fått erfara det och gick miste om guldhjälten Oliver Okuliar som skrev på för Pittsburgh Penguins under gårdagen.

Ett annat lag som sedan åkte på en tung smäll är Linköping.

Det har varit osäkert hur det blir för Eskild Bakke Olsen som har haft NHL-intresse kring sig under säsongen i SHL. Intresset har sedan inte heller avtagit efter hans starka VM med Norge förra månaden.

Efter VM har det sedan dock varit ganska tyst om centern vilket tänt hoppet för att han möjligtvis skulle kunna bli kvar i Linköping även nästa säsong. Med bara ett fåtal minuter kvar till deadline vid midnatt i natt kom däremot ett väldigt tufft besked för LHC.

Eskild Bakke Olsen klar för Ottawa Senators

Eskild Bakke Olsen lämnar och skriver i stället på ett NHL-kontrakt med Ottawa Senators som gäller för nästa säsong. Det innebär att LHC går miste om sin toppcenter och nu tvingas ge sig ut på jakt efter en ersättare mitt under sommaren. Bakke Olsens avtal med Senators gäller endast över säsongen 2026/27 men han hade tidigare skrivit på ett kontrakt med Linköping till 2028. Det öppnar för att Bakke Olsen kan återvända till LHC om ett år igen ifall han inte får ett nytt avtal i Nordamerika.

Eskild Bakke Olsen värvades till Linköping efter att ha varit dominant för BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan under ett par säsonger. Det blev även succé för norrmannen under sin första SHL-säsong då han gjorde 32 poäng på 51 matcher vilket var näst bäst i laget. Under Hockey-VM i våras stod han sedan för fem poäng på tio matcher på vägen till Norges historiska bronsmedalj.

Till nästa säsong tar 24-åringen nu klivet till Nordamerika för spel i Ottawa Senators organisation.