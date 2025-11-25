Beskedet: Slipper operation

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Erik Thorell är borta till årsskiftet.

Nu meddelar Frölunda emellertid att han slipper operation.

Erik Thorell.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Erik Thorell har inte kommit till spel för Frölunda sedan CHL-matchen mot Grenoble för två veckor sedan.

Det har sedan dess varit en ovisshet kring hur länge 33-åringen egentligen ska bli borta, beroende på om skadan skulle kräva en operation eller inte. Nu meddelar Frölunda via sociala medier att Thorell inte kommer att behöva opereras för sin skada och att han väntas vara tillbaka i spel efter årsskiftet.

Fram till skadan var Thorell poängbästa spelare i Frölunda med sina 15 poäng på 17 matcher i SHL, en ledning i den interna poängligan som han sedan dess tappat till supertalangen Ivar Stenberg.