Lämnar Linköping – uppges klar för konkurrent

Jonathan Myrenberg är en av fyra spelare som lämnar Linköping efter fiaskosäsongen. Nu skriver Expressen att backen är klar för konkurrenten Malmö.

Jonathan Myrenberg lämnar Linköping efter sex år i klubben.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Linköpings säsong slutade som bekant i ett nytt fiasko. Det blev återigen ingenmansland för klubben som så starkt suktar efter ett slutspel. I år hade man också satsat hårt på profilstarka värvningar, något som inte slog väl ut. Vi kan nog också vänta oss att det kommer ske förändringar både i truppen och ledningen.

Under onsdagen meddelar klubben också att fyra spelare lämnar.

Det handlar om bröderna Jesper och Jonathan Myrenberg, Erik Norén och Johan Johnsson. Där Jonathan Myrenberg nu också uppges ha gjort klart med en ny klubb. Den högerfattade backen ska till nästa säsong vara överens med Malmö, rapporterar Expressen.

22-åringen har tidigare varit utlånad till Mora i Hockeyallsvenskan men under de senaste tre säsongerna har han spelat för Linköping i SHL. Förra säsongen blev det däremot bara 18 matcher till följd av en skada.

Nu väntar nya utmaningar i Skåne och Malmö som har varit duktiga på att ge sina spelare möjlighet till genombrott.

