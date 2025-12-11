”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Erik Källgren närmar sig comeback för Brynäs.

Målvakten kan vara redo för spel igen efter uppehållet, rapporterar Gefle Dagblad.

Erik Källgren närmar sig spel igen för Brynäs. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Senast Erik Källgren spelade i en ishockeymatch var under vårens SM-final mellan Brynäs och Luleå. Under lågsäsongen opererade målvakten höften. Därefter har han genomgått en lång rehabilitering för att bli kvitt skadeproblemen och inte spelat alls hittills den här SHL-säsongen.

I slutet av oktober gick Källgren på is för första gången efter skadan. I en intervju med Hockeysverige.se kunde 29-åringen dock inte ge något besked om när han skulle kunna vara tillbaka i spel igen.

– Jag vill inte säga någon tid faktiskt. Det kan bara bli fel egentligen, om jag gör det, så jag passar på den. Ingen vill tillbaka snabbare än jag, men jag vill heller inte komma tillbaka innan jag är redo. Jag måste vara ett hundra procent. Det ska inte finnas någon tveksamhet. Men jag reserverar mig för att säga någon speciell tid, sade Källgren till hockeysverige.se då.

Erik Källgren nära comeback för Brynäs

Nu är comebacken däremot nära för Brynäsmålvakten.

Källgren är i princip spelklar igen efter den långa skadefrånvaron. Däremot är det inte riktigt klarlagt exakt när han kommer att få vakta kassen igen.

– Vi har inte bestämt än. Vi får väl gå in och resonera om det här nu. Men det är ganska nära i alla fall, säger Erik Källgren till Gefle Dagblad.

Nästa vecka, efter landslagsuppehållet, spelar Brynäs först returmatch i CHL-kvartsfinalen mot KalPa på tisdagen. Sedan väntar två tuffa matcher i SHL, borta mot Rögle på torsdagen och sedan hemma mot Frölunda på lördag nästa vecka.

Erik Källgren ser ut att kunna göra comeback i någon av matcherna nästa vecka, men det är oklart vilken match som han kommer att stå i.

– Jag vet faktiskt inte. Tyvärr kan jag inte säga någon exakt match. Men det är inte så långt bort skulle jag säga, säger Källgren.

Source: Erik Källgren @ Elite Prospects