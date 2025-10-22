Senast Erik Källgren spelade match var när Luleå säkrade SM-guldet i våras. Sedan kom beskedet att han tvingades operera höften – vilket skulle medföra en lång frånvaro. Nu har han för första gången gått på is med Brynäs. I en stor intervju berättar Brynäs tilltänkta förstemålvakt om den långa rehabperioden, hur skadan påverkade honom förra säsongen, comebacken på is – och varför han inte vill berätta när han är i speldugligt skick igen.

– Vissa dagar har det varit svårt att acceptera att det är så här situationen ser ut, säger han till hockeysverige.se.

Erik Källgren i en stor intervju med hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hela det övriga Brynäslaget fanns med på onsdagens Brynästräning inför avresan till Växjö. Men Erik Källgren fick tillbringa hela förmiddagen på gymmet. Källgren rehabiliterar fortfarande efter sommarens höftoperation och är ännu en bit ifrån att köra för fullt med laget.

Men igår var han på is med resten av truppen – för första gången sedan operationen. Brynäsmålvakten var med på träningen under den första halvtimmen innan han lämnade.

– Det var riktigt kul. Det var ju mitt första pass som jag fick köra med laget – och jag har verkligen gått och väntat på att få gå in i den delen av rehaben. Så det var såklart svinkul.

– Man börjar tröttna lite på den andra delen av rehabiliteringen. Det har varit några månader där man bara kunnat borra ner huvudet i gymmet, så det var skönt att äntligen få gå ut och göra det man tycker är kul igen.

Hur känns kroppen idag, med tanke på att det var första riktiga ispasset?

– Jag ska inte säga för mycket, det var som sagt första passet, men jag fick helt klart goda signaler och bra svar från kroppen, säger Brynäsmålvakten och spricker upp i ett leende.

– Men jag tycker hela rehabprocessen har gått väldigt bra och helt enkelt plan. Samma sak med operationen. Allt har gått jättebra. Så jag är väldigt positiv över min resa tillbaka.

Har planen hela tiden varit att du ska gå på is runt den här tiden?

– Ja, det kan man väl säga att den varit. Sen har det ju alltid funnits någon typ av oro ändå. Det finns alltid risk för bakslag och man vet inte riktigt hur kroppen ska svara när man tar de här kliven i rehaben,

– Men som jag sa tidigare har kroppen verkligen samarbetat med mig. Och tanken var att börja smyga på is nu, så det följer väl planen ganska bra.

Erik Källgren väntar alltjämt på säsongsdebuten.

Foto: Bildbyrån & Måns Karlsson.

Erik Källgren om tuffa hösten: ”Jättekonstigt”

Men Brynäs tilltänkta målvaktsetta hymlar inte med att det varit en tuff höst, där han tvingats se på när övriga laget tränat och spelat för fullt.

– Det här är jättespeciellt. Jättekonstigt. Hela hösten har varit väldigt märklig. Man är van att gå på is i augusti och att inte få göra det…det har varit väldigt speciellt. Vissa dagar har det varit svårt att acceptera att det är så här situationen ser ut. Samtidigt har jag hela tiden haft inställningen att försöka använda tiden till att bli starkare och ge mig själv jättebra förutsättningar när jag väl kommer tillbaka. Då ska kroppen vara redo.

Har det gått att kunna se så här lång fram i tiden? Eller har du tagit det dag för dag, vecka för vecka?

– Nej, jag har tänkt mycket på det här, att få gå på is igen. Det har varit min enda motivation i det här: Jag ska ta mig tillbaka till isen. Jag vet inte hur bra det är, egentligen, men jag har varit väldigt långt fram i tankarna hela tiden och har hela tiden försökt pusha framåt. Sen är det klart att det vissa veckor känts som en väldigt lång och hopplös process. Men man har hela tiden haft siktet inställt på att få gå på is med laget igen. Och spela.

– Hela rehab-tiden har gått över förväntan och jag har egentligen inte haft några större bakslag, vilket jag är tacksam för. Annars hade det kanske varit tufft att se det här framför sig, om man hela tiden skulle få ta något steg tillbaka. Men det har flutit på väldigt bra.

Erik Källgren.

Foto: Bildbyrån.

Finns oron för bakslag kvar?

– Nej, nu finns det egentligen inget ”farligt” som kan hända. Jag kan inte slå upp någon tidigare skada eller göra något värre nu. Det enda som kan hända är kanske att jag får pausa i ett par dagar. Men jag kan inte säga att jag är speciellt orolig längre. Det var i så fall tidigare i en här processen, då man försökte vara väldigt försiktig så att man inte gjorde något som kunde störa läkningsprocessen. Men nu har det gått så pass lång tid så att det inte kan hända något större. Det blir bara några dagars vila i så fall.

”Kommer inte stå och skylla ifrån mig”

En snackis, inte minst bland Brynässupportrarna, har varit huruvida Källgrens höftproblem påverkade hans prestationer till det negativa förra säsongen. Faktum är ju att både han och Ludvig Persson hade skadeproblem under slutspelet, vilket bland annat medförde att inlånade Frans Tuohimaa fick speltid i SM-finalen.

Men Brynäsmålvakten vill inte skylla på skadan.

– Jag kommer inte stå och skylla ifrån mig eller få något att låta som att jag gör det. Men om jag säger så här: Hade inte skadan påverkat mig över huvud taget så hade jag ju inte gjort operationen. Så mycket kan man väl säga.

Den nyblivne 29-åringen menar att operationen, med tillhörande lång rehabilitering, inte direkt var hans förstaval.

– Det var en oviss tid efter säsongen, där vi inte visste om det här var något jag skulle kunna rehabba mig runt eller hur allvarlig skadan var. Jag var ganska envis och försökte undvika det här ingreppet för att jag inte ville missa tid från isen, men när vi hade fått inputs från alla olika håll så fanns ingen annan utväg.

– Men det är klart att jag helst inte hade gjort det här.

Erik Källgren.

Foto: Bildbyrån.

Om comebacken: ”Jag passar på den”

Brynäs har, utan Källgren i laget, haft en tung höst. Det topptippade laget ligger och skvalpar runt kvalstrecket och det nedre slutspelsstrecket. Ett helt annat läge än ifjol, då säsongen var en enda lång succé för den dåvarande SHL-nykomlingen.

– Det är klart att man bara vill ut och spela och hjälpa laget. Det är jobbigt att stå vid sidan om när vi inte fått resultaten med oss. Jag vill inte stå vid sidan om och titta på, det är inte en situation jag vill vara i. Så det kliar i kroppen.

– Men jag har en väldigt stark tilltro till det här laget.

När får vi se dig spela igen?

– Jag vill inte säga någon tid faktiskt. Det kan bara bli fel egentligen, om jag gör det, så jag passar på den, säger Brynäsmålvakten med ett leende.

– Ingen vill tillbaka snabbare än jag, men jag vill heller inte komma tillbaka innan jag är redo. Jag måste vara ett hundra procent. Det ska inte finnas någon tveksamhet. Men jag reserverar mig för att säga någon speciell tid.

Source: Erik Källgren @ Elite Prospects