Erik Josefsson spelade över 900 tävlingsmatcher för Växjö.

I vinter hyllas trotjänaren med att få sin tröja hissad i Vida arena.

– Att nu få denna uppskattning gör mig oerhört stolt, säger Josefsson till klubbens hemsida.

Erik Josefsson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Under sin karriär spelade Erik Josefsson totalt 930 tävlingsmatcher för Växjö fördelat på 607 SHL-matcher, 146 hockeyallsvenska matcher, 131 kval- och slutspelsmatcher samt 46 CHL-matcher.

I vinter kommer klubbens trotjänare att hyllas. Via sin hemsida meddelar Växjö att Josefsson kommer att få sin tröja med nummer 60 hissad i taket i samband med hemmamatchen mot Leksand den 31 januari 2026.

– Jag är väldigt glad och tacksam över alla mina år i Lakers. Att nu få denna uppskattning gör mig oerhört stolt, säger Josefsson till klubbens hemsida.

Avslutade karriären med att vinna SM-guld

Josefsson var den enda spelaren i Växjö som var med på hela resan från Hockeyallsvenskan till SHL och klubbens första SM-guld 2015. Under sin tid i klubben vann Josefsson totalt fyra SM-guld, där det fjärde och sista guldet 2023 blev det sista han gjorde på en hockeyplan.

Under sin SHL-karriär med Växjö noterades Josefsson för 148 poäng (73+75) på 607 grundseriematcher.

Sedan tidigare har Växjö hissat Johan Markusson och Liam Reddox tröjor i taket på Vida arena.