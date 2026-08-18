Sprang med bruten tå: "Grät en skvätt"

Erik Gustafsson är tillbaka efter tåskadan.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Tidigare under sommaren öppnade Erik Gustafsson upp om hur en tomhet infann sig efter SM-guldet 2025 . Men att den nu 37-årige Luleå Hockey-kaptenen saknats under försäsongens första vecka har inte haft med motivationen att göra.

– Vi går inte in på detaljer men det stämmer att Erik har problem med en tå, lugnade fysion Mattias Waaranperä i Norrbottens-Kuriren under förra veckan.

Nu, efter första ispasset tillbaka, berättar Gustafsson vad som egentligen ställt till det.

– Jag känner mig inspirerad och de första veckorna har varit roliga, trots missödet som gjorde att jag inte kunde gå på is förrän i dag, säger veteranen till NSD och fortsätter.

– Jag och en polare brukar fjällvandra på somrarna och i år bestämde vi oss för att vara med i ett löplopp. Det var bara det att det hade pissregnat i två dagar och var lerigt och jävligt och jag råkade halka och slå i tån i en sten.

Sprang 1,7 mil med en bruten tå

Erik Gustafsson berättar att tån senare konstaterades vara bruten, men resten av själva loppet sprang han klart.

– Självklart, och det var kul, men det var förstås inte optimalt. Vi hade 1,7 mil kvar till mål när det hände och jag hade jäkligt ont. De sista kilometerna gjorde det så ont att jag grät en skvätt, säger han.

Backen är på väg in på sin nionde säsong i Luleå och SHL, med totalt 404 grundseriematcher bakom sig. Sett till spelarmaterialet menar han också att Luleå, likt alla andra säsonger han gjort i tröjan, är ett av lagen som kan vinna.