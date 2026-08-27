Kaptenen ser slutet: "Behandlar det här som ett sista år"

Erik Gustafsson.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

I december fyller Erik Gustafsson 38 år och den här vintern gör kaptenen sin nionde säsong i Luleå . Det kan mycket väl också bli hans sista.

Kontraktet löper ut efter säsongen och för Aftonbladet berättar Gustafsson att nu börjar se slutet på sin karriär.

– Jag behandlar det här som ett sista år. Nu ska jag njuta, ge laget och säsongen all kraft och uppmärksamhet och göra det så bra som möjligt, jag vägrar spela och vara dålig bara för att hänga kvar. Sedan får vi se i vår vad Luleå säger och hur säsongen varit, säger Gustafsson.

Funderar på att bli brandman

Som Gustafsson nämnt tidigare kan han se sig själv i en roll som brandman efter att han lagt skridskorna på hyllan.

– Jag har ingen färdig utbildning eller så, men jag har sagt alltid att jag tror brandman skulle passa mig bra med gemenskapen och teamkänslan. Det är väl ett litet sånt där jag har i bakhuvudet. Sedan börjar jag att få ett stort kontaktnät i Luleå och det kommer säkert finnas möjligheter att hoppa på något roligt.

Spelade mest av alla i Luleå

37-åringen har spelat 378 matcher i SHL för Luleå sedan flytten från ryska Neftekhimik Nizjnekamsk 2018 och har under sin tid i klubben både prisats med Salming Trophy (2019) som ligans bästa back och vunnit SM-guld (2025).

Förra säsongen noterades Gustafsson för 23 poäng (8+15) på 49 matcher i grundserien samt två poäng (1+1) på 14 matcher i slutspelet. Lagkaptenen spelade mest av alla utespelare i Luleå den gångna säsongen med ett snitt på 22 minuter och 31 sekunders istid per match i grundserien.