Oväntade planen efter karriären: ”Skulle passa mig”

37-årige Erik Gustafsson är fullt medveten om att hockeykarriärens slut närmar sig. Men att sitta rastlös ingår inte i hans planer. Nu siktar han istället på en ny karriär – som brandman.

– Skulle jag bara lägga av med hockeyn helt upp och ner skulle det bli svårt att fylla det tomrummet, säger Luleås lagkapten till Piteåtidningen.

Erik Gustafsson planerar in ett nytt yrke efter hockeykarriären. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Efter åtta säsonger i Luleå är lagkaptenen Erik Gustafsson medveten om att karriären närmar sig sitt slut.

– Jag är lite sliten, men det är man alltid dagen efter match. Det är gamla skavanker. Jag är inte 22 längre och några år från min prime, säger 37-åringen till Piteåtidningen.

Gustafsson är inne på sin åttonde raka säsong och har även kontrakt över kommande år. Istället för att skriva på i förtid tar han beslut säsong för säsong.

– Jag försöker njuta av tiden jag har. Jag blir inte yngre och hockeyn går fortare och fortare, men så länge det är kul och jag kan bidra kommer jag att spela. Det finns olika roller och jag behöver inte spela 24 minuter varje match längre. Men jag vill inte ta upp en plats bara för att, säger han till Piteåtidningen.

Trots att Gustafsson är uppvuxen i Sundsvall och har historia med Timrå är han bestämd, att vända hem kommer inte att ske. Lagkaptenen vill avsluta karriären i Luleå.

Planerar en ny karriär: ”Skulle vara väldigt kul”

Nu har 37-åringen en ny karriär i sikte.

– Min närmaste tanke, som jag tycker skulle vara väldigt kul, är att jobba som brandman. Om jag inte är för gammal kanske jag får söka in och utbilda mig till det. Jag tror det skulle passa mig bra.

Efter alla år som hockeyproffs är det inte ekonomin som påverkar hans beslut, utan för Erik Gustafsson handlar det mer om att göra något som han brinner för. Han är inte orolig över fystesterna, om han mot förmodan skulle misslyckas med de skulle han skämmas, säger Gustafsson till Piteåtidningen.

– När jag var liten tyckte jag att det var en cool grej. Nu lockas jag mer av gemenskapen, som jag inbillar mig att de har, och att få använda kroppen och göra någon nytta. De får en hel del adrenalinkickar också. Skulle jag bara lägga av med hockeyn helt upp och ner skulle det bli svårt att fylla det tomrummet.

