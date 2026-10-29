Ryker ihop på uppvärmningen: "Inte den som skvallrar i media"

Emil Sylvegård och Tinus Luc Koblar rök ihop redan på uppvärmningen.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Rögle BK och Malmö Redhawks möts i ett glödhett Skånederby och Emil Sylvegård är då tillbaka i derbyhettan igen.

Då blev det känslor och tjafs direkt på uppvärmningen.

Sylvegård stod vid mittcirkeln och markerade sin närvaro gentemot Röglespelarna. Då åkte Tinus Luc Koblar fram och ställde sig rakt framför, med ryggen mot Sylvegård. Det ledde till att Emil Sylvegård lutade sig framåt och började snacka med 19-åringen innan han knuffade Luc Koblar i ryggen. Det ledde till att fler Röglespelare åkte över och svarade upp.

Till slut stod nästan alla spelare på isen i en klunga vid rödlinjen och tjafsade med varandra innan det hela bröts upp.

Emil Sylvegårds pik till Tinus Luc Koblar: "Jag är inte som han"

Emil Sylvegård gav sedan sin syn på det hela – och passade på att skicka en pik till Tinus Luc Koblar.

– Det är skoj, lite känslor! Det är så det ska vara i ett derby. Vi snackade lite bara. Jag är inte som han och skvallrar i media vad man säger där ute, det får stanna där. Det är roligt att det är känslor. Han står upp för sitt lag och jag står upp för mitt lag. Sedan ska det avgöras på isen, säger Sylvegård till TV4.

Dennis Everberg i Rögle menar att hans lag inte behövde ge sig in där för att ge Sylvegård än mer tändvätska.

– Det är väl han som vill sätta sin prägel på det och visa att han finns. Jag såg inte riktigt vad som hände, men det är svagt av oss att falla för det. Det är bara att låta honom hålla på, säger Everberg.

TV4-experten Staffan Kronwall menade dock att det var roligt med känslor redan inför matchen.

– Jag kan gilla att Tinus Luc Koblar åker in och ställer sig framför. Det är inte så att han blir lurad in i någonting. De håller det ändå på rätt sida av balansen. Jag kan gilla båda sidor i det här, säger Staffan Kronwall.

Matchen börjar med start 19:00.

Source: Emil Sylvegård @ Elite Prospects