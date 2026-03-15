Stjärnan kan lämna – svarar på ryktena

Emil Pettersson ryktas kunna göra radarpartnern Jonathan Dahlén sällskap nere i Schweiz.

Nu svarar Timrå-stjärnan själv på uppgifterna.

– Det har varit lite intresse, men just nu inget mer än intresse, säger Pettersson till Sundsvalls Tidning.

Emil Pettersson har en osäker framtid i Timrå.

Timrå IK föll ihop under slutet av SHL-säsongen vilket innebar att de föll till tolfte plats och missade slutspel. Säsongen har därmed tagit slut i förväg för Timrå som nu i stället får blicka framåt till nästa säsong.

Det är redan klart att storstjärnan Jonathan Dahlén lämnar för spel i schweiziska Langnau nästa säsong. Timrå uppges dock riskera att tappa även sin andra stjärna från årets trupp, nämligen centern Emil Pettersson. Dahléns radarpartner har också kopplats ihop med en flytt till Schweiz och även just Langnau har uppgetts kunna vara ett alternativ för Pettersson till nästa säsong.

Emil Pettersson svarar nu själv på uppgifterna om att han kan flytta till Schweiz.

– Jag har ingen aning, säger 32-åringen till Sundsvalls Tidning och fortsätter:

– Jag har sett att det har varit lite rykten, men just nu är det ingenting mer än rykten. Vi får se vad som händer kommande veckorna.

Emil Pettersson om Schweiz: ”Mest rök och ingen eld”

Under årets säsong var Emil Pettersson en toppspelare i SHL och kom även topp tio i poängligan med sina 46 poäng på 51 matcher. Enligt honom själv har han inte hört något konkret från Schweiz än.

– Det har varit lite intresse, men just nu inget mer än intresse. Så för tillfället är det mest rök och ingen eld.

Pettersson får sedan frågan om han själv vore intresserad av att flytta till Schweiz.

– Jag vet inte. Det kan jag inte riktigt svara på faktiskt.

Emil Pettersson, som är storebror till NHL-stjärnan Elias Pettersson, flyttade hem till Timrå 2022 och har varit en av lagets bästa spelare sedan dess. Totalt har Emil Pettersson gjort 202 poäng på 320 matcher i Timrå. Han har gjort 279 poäng på 416 SHL-matcher där han även spelat för MoDo, Skellefteå och Växjö. Pettersson vann SM-guld med Växjö Lakers 2021.

