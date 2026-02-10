Uppgifter: Ny smäll för Timrå (?) – kan bli lagkamrat med Dahlén

Efter fyra raka säsonger, med ett kontrakt som sträcker sig fram till 2027, är Emil Petterssons framtid i Timrå osäker.

Enligt Expressen finns nu intresse i Schweiz.

Emil Pettersson ryktas vara påväg bort från Timrå till Schweiz

Foto: Pär Olert / Bildbyrån

Under den pågående säsongen har Emil Pettersson varit en nyckelspelare för Timrå. Forwarden har stått för 35 poäng (10+25) på 42 matcher. Tillsammans med Jonathan Dalén har duon varit lagets främsta poänggörare.

Dahlén bekräftade tidigare under säsongen att han utnyttjar sin klausul som säger att han får lämna Timrå för spel i Schweiz med NL-laget Langnau. Petterssons kontrakt i Timrå går ut 2027, men även han har en klausul som gör det möjligt för forwarden att lämna sin nuvarande klubb för spel utomlands. Enligt Expressens uppgifter ryktas även Pettersson vara ett attraktivt namn för den schweiziska klubben.

Däremot har Pettersson inte fattat något beslut än uppger Expressen, vilket gör att det återstår att se ifall han stannar kvar i Timrå eller om han aktivera sin klausul för spel utomlands.