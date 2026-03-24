Färjestad får klara sig utan målvaktsstjärnan Emil Larmi i kväll.

Larmi saknas nämligen i den första kvartsfinalen mot Rögle.

Emil Larmi finns inte med i Färjestads trupp i kvartsfinalen mot Rögle.

Under slutet av grundserien valde Färjestad att spela Melker Thelin i de avslutande matcherna medan Emil Larmi satt i båset. Det har sedan varit oklart vem av målvakterna som Färjestad ska gå med när SM-slutspelet börjar, där FBK ställs mot Rögle i kvartsfinal.

Inför den första kvarten som spelas nu under tisdagskvällen är det nu klart att det blir Melker Thelin som vaktar kassen för Färjestad. Detta eftersom att Emil Larmi saknas helt i truppen. I stället är det junioren Måns Goos som agerar backup till Thelin under kvällens match.

Emil Larmi saknas efter tragedin

Emil Larmi har nyligen genomgått en ny familjetragedi. I söndags berättade hans fru Annika via Instagram att paret hade drabbats av ett tredje missfall. Larmi saknades sedan från Färjestads träning under måndagen och finns nu inte heller med i laguppställningen mot Rögle efter det tragiska beskedet.

Bland utespelarna ställer Färjestad dock upp med ordinarie lag där Christoffer Jansson är utanför laget medan Lucas Forsell är 13:e forward.

Rögle får i sin tur tillbaka ett par spelare inför kvällens kvartsfinal. Mattias Göransson har inte spelat i mitten av januari men är nu spelklar igen och gör comeback mot sin förra klubb Färjestad. Rögle får också tillbaka Daniel Zaar som missade avslutningen av grundserien på grund av skada. Zaar kliver in i laget som 13:e forward vilket innebär att Isac Solberg lämnas utanför laget.

Rögle saknar toppbacken Calvin de Haan som är avstängd i de två första kvartsfinalerna. I stället är det Gregor Biber som tar hans plats i backparet med Filip Johansson.

