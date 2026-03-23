Saknades på träningen – efter beskedet om nya tragedin

Under söndagen gick Emil Larmis fru Annika ut och meddelade att paret fått missfall – för tredje gången. Under måndagen saknades Larmi på träningen, rapporterar NWT. Imorgon drar Färjestad igång sitt slutspel.

Melker Thelin klappas om av Emil Larmi. Vem av dem står imorgon?

Det var Melker Thelin som startade de avslutande tre matcherna i grundserien. Och frågan är om det också är honom som Färjestad väljer att gå med när kvartsfinalerna tar sin början imorgon. Emil Larmi, som utsågs till slutspelets MVP när Växjö vann guld 2023, saknades nämligen.

Det har varit från och till med den finske stjärnans närvaro den senaste tiden. Han saknades i fredags, var med under söndagen men saknades på nytt under måndagen. Igår meddelade också hans fru Annika via Instagram att paret drabbats av ett tredje missfall på kort tid.

Cam Abbott om Emil Larmi

Cam Abbott ville inte ge något besked runt Larmis eventuella medverkan i morgondagens slutspelspremiär.

– Vi får se hur vår line up ser ut. Det är långt från nu till att det är dags för match, säger Abbott.

Han menar att Färjestad har de målvakter som krävs för att kunna hävda sig i slutspelet.

– Vi har de målvakter som vi behöver för den här resan. Sedan får vi se hur laget ser ut klockan 19 på tisdag kväll.

Färjestad möter tabelltrean Rögle i kvartsfinal.





