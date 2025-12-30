Bibic sågar Larmi: ”Så trött på det här”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har varit ett återkommande tema i SHL den här säsongen. Färjestads målvakt Emil Larmi och att anklagas för filmningar.

Mot Frölunda tappade han balansen igen – och fick en salva av TV4-experten Almen Bibic.

Emil Larmi fortsätter att vara i blåsväder för filmningar. Foto: Bildbyrån.

Emil Larmi fortsätter att vara i blåsväder. Tidigare under säsongen har han flera gånger om kritiserats för filmningar, och även blivit bötfälld för en sådan. Bland annat hade han ett rejält uppmärksammat bråk med Djurgårdens talang Victor Eklund som gick till attack mot finländaren.

Mot Frölunda var det en ny märklig situation.

I den första perioden bröt Frölunda in mot mål och han sökte själv upp en Frölundaspelare. Därefter var det målvakten som tappade balansen, till synes utan någon större kontakt från en motspelare. Det fick också Almen Bibic att bli irriterad.

— Sen har vi Larmi. Där kan Larmi stå alla dagar i veckan. Vi pratar om det här med att förstärka, där har Larmi sin balans och sen ska han tappa skridskon där. Jag är så trött på det här.

Kort efter situationen gjorde sedan Linus Weissbach 1-0 för Frölunda.

Source: Emil Larmi @ Elite Prospects