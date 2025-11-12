”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Emil Djuse har inte spelat sedan den 18:e oktober – då han drog på sig en skada i matchen mot Malmö Redhawks. Nu är 32-åringen återhämtad och förväntas vara tillbaka i laget i torsdagens match mot Timrå.

– Vi har lite revansch att utkräva, säger Skellefteå-backen till Norran.

Emil Djuse. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Det har gått nästan en månad sedan Emil Djuse senast spelade i en SHL-match. Skellefteås tilltänkta spetsback skadade sig i matchen mot Malmö Redhawks den 18:e oktober och har stått på skadelistan sedan dess. Under tiden har landslagsuppehållet kommit och lämnat.

– Alltid tråkigt, för man vill ju vara med och spela. Sedan var det ju kanske bra tajming med landslagsuppehållet så att jag fick några extra dagar på mig att komma tillbaka, säger backen om hur det har varit att stå utanför laget.

Nu är dock 32-åringen återhämtad och förväntas göra comeback mot Timrå under torsdagen, senast lagen drabbade samman lyckades Timrå knipa vinsten i övertid.

– Jag tycker vi har lite revansch att utkräva, då vi var det bättre laget nere i Sundsvall, så det är tre poäng vi vill ha den här gången, säger Djuse till Norran.

”Det är tråkigt”

Även i Timrå-lägret vankas det comeback på backsidan – Marcus Hardegård åkte på en fraktur i foten fjärde oktober och har inte spelat sedan dess. Nu är dock 28-åringen tillbaka och tillgänglig för spel.

– Det har varit rehab och fys istället för hockey, och det är tråkigt, men nu är man tillbaka vad det verkar. Det känns bra, säger Marcus Hardegård till ST.

Source: Emil Djuse @ Elite Prospects