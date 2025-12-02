”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Emil Alba värvades till Färjestad från Södertälje inför fjolårssäsongen, men åkte på en skada och missade flera matcher. Den här säsongen har 28-åringen växt in i SHL, men skadade sig återigen och missade förra veckans matcher.

– Vi får ta det lite dag för dag och se vad som händer, säger Alba till NWT.

Emil Alba. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Inför fjolårssäsongen värvades Emil Alba till Färjestad efter ett succéår i Hockeyallsvenska Södertälje. Då missade dock forwarden stora delar av säsongen på grund av en skada, 28-åringen spelade bara 30 av 52 matcher i grundserien och noterades för en poäng (1+0).

Den här säsongen har dock stockholmaren växt in i SHL och noterats för fem poäng (1+4) på de inledande 21 SHL-omgångarna. När Färjestad drabbade samman med Djurgården den 22:a november skadade sig dock forwarden igen.

– Jag fick en liten smäll i lördagsmatchen mot Djurgården som jag har tagit hand om, men jag hoppas att det inte blir långvarigt och att jag kan spela snart, säger 28-åringen till NWT.

”Hoppas på den här veckan”

Under Färjestads måndagsträning var forwarden tillbaka på is, dock med röd träningströja.

– Kul att vara med på isen igen. Det är klart att man blev besviken när man fick en skada. Man vill spela och ha en kontinuitet, särskilt när man vet hur det var under förra säsongen. Men jag försöker att inte tänka på det utan bara komma tillbaka så fort som möjligt.

Enligt Alba är förhoppningen att han ska kunna återvända till spel under veckan.

– Jag hoppas på den här veckan, men vi får ta det lite dag för dag och se vad som händer.

Source: Emil Alba @ Elite Prospects