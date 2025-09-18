Petades – trots premiärsuccén: ”Lite tungt”

Elias Rosén stod för tre passningspoäng i premiären mot Brynäs.

Matchen därpå petades backen ur Växjös laguppställning.

– Det är bara att köra på och visa vad man kan, säger han till Smålandsposten.

Elias Rosén.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Elias Rosén var en framträdande spelare i Växjös premiärseger, där backen noterades för tre poäng på de dryga 16 minuter han spelade i 7–4-segern mot Brynäs.

Matchen därpå petades Rosén ur Växjös lag. Trots sin succé i SHL-premiären fick Rosén inte plats på sju backar i tisdagens 5–3-seger mot HV71.

– Det var väl lite tungt men samtidigt förväntade jag mig det litegrann och det var väl inget konstigt. De har sina backar som man vet ska spelas. Jag har varit i processen två år nu och det är ingenting jag kan göra något åt. Det är bara att göra vad de säger, säger Rosén till Smålandsposten.

Hellkvist: ”Så här businessen fungerar”

Tränaren Björn Hellkvist förklarar sitt beslut att ställa Rosén åt sidan:

– Det var grundat på hur vi bäst skulle kunna matcha HV och vilka fördelar vissa spelare har, därför valde vi den vägen. Det var ingenting emot Elias. Givetvis inte, eftersom han gjort en debut med tre assister och blivit uttagen i veckans lag. Tack för den Sanny! (Sanny Lindström, Expressen, som tog ut Elias Rosén i veckans lag). Det är jättetråkigt att stå utanför såklart men det är så här businessen fungerar och det vet alla om, säger Hellkvist.

Rosén: ”Bara att köra på”

Efter värvningen av Brogan Rafferty har Växjö nu nio backar på kontrakt, vilket innebär att två backar får stå utanför laget om alla försvarare är skadefria. Således är konkurrensen hård om platserna.

– Ja, det kan man säga och det ska det vara. Vi har en jävligt bra backsida just nu och det finns ingenting att göra åt det. Det är bara att köra på och visa vad man kan, säger Rosén.

Förra säsongen noterades Elias Rosén för 18 poäng (4+14) på 50 matcher för Växjö i grundserien. Han värvades till SHL-klubben från ECHL-laget Kansas City Mavericks inför säsongen 2023/24 och spenderade dessförinnan fyra säsonger i collegeligan med Bemidji State University.