Inför kvällens drabbning med Luleå har Växjö Lakers valt att låna in 24-årige Elias Lindgren ifrån Vimmerby. Försvararen släpptes av Södertälje under säsongen efter en svag start, men får nu testa på spel i SHL.

– Vi har en situation med tre backar som ska bli pappor mer eller mindre samtidigt, säger Växjös sportchef Henrik Evertsson till klubbens hemsida.

Elias Lindgren får testa på spel i SHL. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

– Vi har en situation med tre backar som ska bli pappor mer eller mindre samtidigt, därför lånar vi in Elias. Vi är mycket tacksamma för att Vimmerby och Elias själv har varit samarbetsvilliga i detta, säger Växjös sportchef Henrik Evertsson.

Lindgren har aldrig tidigare spelat i SHL, utan har spenderat majoriteten av sin karriär i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Han har noterats för 18 poäng (4+14) på 72 matcher i Hockeyallsvenskan, samt 68 poäng (17+51) på 142 matcher i tredjeligan. Sedan han lämnade Södertälje och återvände till Vimmerby har han stått för tre poäng (1+2) på åtta matcher.

