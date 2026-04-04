När stjärnförvärven trillade in petades Einar Emanuelsson av Luleå. Nu står han inför en oviss framtid efter att låne-säsongen i Lugano tagit slut.

– Jag gör gärna fler säsonger där, men det är en lite speciell situation, säger guldhjälten till NSD.

Einar Emanuelsson har kontrakt med Luleå till 2028. Foto: Bildbyrån (montage).

Säsongen i Schweiz är över, både för Lugano och Einar Emanuelsson. Detta efter att Zurich vunnit kvartsfinalserien med klara 4–0 i matcher. Nu återstår frågan: Vad händer härnäst för Luleås trotjänare?

Den 29-årige forwarden var med och vann SM-guld förra säsongen, men hamnade snett i SHL-klubben efter att spelare som Brendan Shinnimin, Ben Tardif och Linus Omark kommit in. Lösningen blev då att låna ut guldhjälten över resterande del av 2025/26. Dock valde man inte att göra någon ändring i avtalet och därmed sitter Emanuelsson kvar med en överenskommelse om spel till 2028.

Medan Luleå blivit klar för en ny SM-semifinal svarar nu Einar kring sin framtid.

– Vi får se vad som händer. Jag har inte hunnit tänka så mycket på framtiden. Jag har kontrakt och trivs verkligen i Luleå och Luleå Hockey, så jag gör gärna fler säsonger där, men det är en lite speciell situation, säger han till NSD under påskhelgen.

Beskedet från Engman: Inga tankar på att bryta

Sista mötet med Zurich spelades 27 mars, men lånet är utformat på så vis att Emanuelsson inte kan flyga hem till Sverige för att förstärka Luleå i deras slutspel.

– Jag kommer åka tillbaka till Lugano efter den här resan och stanna där till slutet av maj, berättar han.

Med 560 matcher är Kiruna IF-produkten den spelare med nionde mest framträdanden i Luleås historia. Detta efter att han slagit sig upp genom juniorverksamheten och etablerat sig i SHL.

– Jag har inte pratat med Ulf Engman eller Thomas Fröberg än (Assisterande sportchef och sportchef i Luleå). Allt gick så fort när jag lämnade och de är mitt uppe i sitt slutspel nu. Jag antar att vi kommer höras av här i dagarna, tillägger Emanuelsson om framtiden.

Kort efter intervjun bekräftar vice sportchefen Ulf Engman för NSD att Luleå inte har några tankar på att bryta med Einar Emanuelsson. Därmed ser det ut att bli spel i klubben – om inte spelaren själv ber om att få bryta avtalet.

