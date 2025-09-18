Efter två raka förluster ville Linköping inleda framåtlutade mot Djurgården.

Istället var det en frustrerad Christoffer Ehn som mötte TV4 efter första perioden.

– Det finns en frustration så klart, säger han i sändningen av 3–5-förlusten.

Christoffer Ehn och ”Musse” Håkanson. Foto: Bildbyrån (montage).

Linköping har inlett 2025/26-säsongen tungt.



Idag, efter 1–2 mot Frölunda, 2–5 mot Timrå och ett tidigt 0–2-underläge mot SHL-nykomlingen Djurgården, röt Christoffer Ehn ifrån.



– Det är inget vidare. Vi förlorar kamperna framför mål vid båda målen. Det är ett av de stora problemen just nu. Vi måste in och vara hetare än motståndarna i ytan framför mål, säger han till TV4 vid första pausen

– Det finns en frustration så klart. Det är grundläggande saker i hockey. Vi kan inte börja rita massa streck om vi inte kan vinna närkamper. Där måste vi börja, fortsätter han.



När huvudtränaren ”Musse” Håkansson sedan ger sin syn inför andra perioden menar han att den där planen att vara framåtlutad i inledningen inte föll väl ut.



– Det blev inte bra. Vi jobbar oss in och sista fyra, fem, minuterna är bättre, men ingen bra start, säger han i TV4 och fortsätter:

– Jag ser att många är steg i handlederna och inte får någon rörelse i kroppen heller. Jag sa det ”vi måste våga åka över pucken, vara mer spelbara och sätta F3:an på vägen hem”. Vi behöver slappna av och även våga brösta upp oss i närkampsspelet.



I den nionde minuten av andra perioden fick Fredrik Karlström in en 1–2-reducering för Linköping. Därefter trillade puckarna in åt båda håll.



Djurgården säkrade 5–3-segern i tom bur genom Valtteri Pulli.