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Pontus Johansson klev av skadad mot Djurgården.

Det var i den första perioden i gårdagens SHL-match mellan Djurgårdens IF Hockey och Skellefteå AIK som Pontus Johansson åkte på en tackling framfår eget mål av Sebastian Hartmann och flög handlöst in i målburen.

Johansson tvingades lämna isen i smärtor och Hartmann visades ut fem minuter för interference.

– Inte så bra. Fruktansvärt ful smäll tycker jag, fegt.

– Jag har träffat honom. Han mår inte så jävla bra. Jag vill inte nämna kroppsdel, men han kommer inte att spela något mer på ett tag, sa Skellefteås tränare Andreas Hermansson efter matchen i TV4 .

Johansson borta i flera veckor

Efter matchen meddelade Skellefteås lagläkare Karin Granberg att det rörde sig om en överkroppsskada med oklar prognos. Kort därefter skickade Granberg ett SMS till Norran:

– Pontus blir borta i veckor.

Exakt hur många veckor Pontus Johansson blir borta återstår att se.

Sebastian Hartmann har inte anmälts till Disciplinnämnden efter smällen, och riskerar därmed inget längre straff.