Connor McDavids poängsvit stannade på 23 matcher.

Foto: BILDBYRÅN

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.



Efter 55 poäng och en poängsvit på 23 raka matcher är jakten på den längsta poängsviten i NHL:s historia nu över för superstjärnan Connor McDavid. I nattens bortamatch mot Tampa Bay Lightning tog det inte bara stopp för McDavid, utan även för Edmonton Oilers som föll efter sex raka segrar.

Connor McDavids poängsvit är den fjärde längsta i historien. Bara Wayne Gretzky (51 matcher 82/83 och 30 matcher 83/84) samt Mats Sundin (30 matcher 92/93) har en längre svit.

Svensken stängde ner McDavid

Hemmalaget Tampa Bay lyckades effektivt stänga ner Edmontons superstjärna, och man gjorde det med en svensk i en av huvudrollerna.

Kedjan med Anthony Cirelli, Ilya Mikheyev och Pontus Holmberg, tillsammans med backparet Erik Cernak och Ryan McDonagh matchades hårt och framgångsrikt mot McDavid.

-- Jag tycker det var en stark insats av alla. I tycker vi var trogna i det defensiva. Det är en väldigt speciell spelare. Det var en laginsats. Som alla vet, det är en väldigt snabb och skicklig spelare som kan göra allt. Alla visste om när han var ute på isen och spelade hårt, säger Anthony Cirelli efter matchen.

(Se höjdpunkterna i spelaren ovan)

Tampa Bay - Edmonton 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

Tampa: John Carlson, Ilya Mikheyev, Nikita Kucherov

Edmonton: Colton Dach