Pontus Johansson klev av skadad mot Djurgården.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Det var tidigt i den andra perioden av torsdagens möte i Stockholm som Pontus Johansson dundrade in i Skellefteås egna målbur. Den 25-årige toppbacken blev liggandes på isen, och försvann till slut ut i omklädningsrummet med sina lagkamraters hjälp.

Domaren höjde armen och Djurgårdens Sebastian Hartmann fick sätta sig i båset.

– Det är inte bara att han tappar balansen, utan det där är en klubba upp ifrån Hartmann. Man har tagit ett stort straff så det där kommer att videogranskas, säger TV4:s kommentator Tobias Ekberg i sändningen.

– Han flyger rätt in i målburen. Det sitter ambulanspersonal redo vid spelartunneln, fortsätter han.

På reprisen syntes det tydligt hur Hartmann tryckt till Johansson, och straffet blev också fem minuter för interference, men inget matchstraff.

Hermanssons svar: "Fruktansvärt ful smäll"

Efter detta tog Skellefteå en 2–1-ledning genom powerplay-spelet man fått tack vare Hartmann, och senare utökade Pär Lindholm till 3–1.

När Skellefteås huvudtränare, Daniel Hermansson, sedan fick ge en uppdatering i TV4 lät det på följande vis:

– Inte så bra. Fruktansvärt ful smäll tycker jag, fegt, säger han och fortsätter:

– Jag har träffat honom. Han mår inte så jävla bra. Jag vill inte nämna kroppsdel, men han kommer inte att spela något mer på ett tag.

Skellefteå utökade senare på nytt och vann med 4–1.

Djurgården – Skellefteå: 1–4 (0-1, 1-2, 0-1)

Djurgården: Åman.

Skellefteå: Forsfjäll (2), Aagaard, Lindholm.