Erik Walli-Walterholm skadade sig mot Örebro.

Foto: BILDBYRÅN

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Timrå IK stod för en imponerande insats under torsdagskvällen när man körde över Örebro Hockey med hela 8-2 på hemmais. Flera spelare stod för starka insatser, inte minst JVM-aktuelle Eddie Genborg som svarade för ett hattrick och fem poäng i matchen.

Under fredagen kom dock lite av en smolk i glädjebägaren för de rödvita. Forwarden Erik Walli-Walterholm ådrog sig en överkroppsskada och blir nu borta åtminstone veckan ut.

"Skadan behöver undersökas och utvärderas ytterligare innan en prognos för återgång till spel kan fastställas. Erik är därför tills vidare inte tillgänglig för spel i helgens match mot Rögle BK.", skriver klubben i ett uttalande på hemsidan.